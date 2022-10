Previsioni del tempo

Cari lettori ben ritrovati, oggi Venerdì 7 ottobre, le condizioni meteorologiche vedranno cieli in prevalenza soleggiati o al massimo velati con addensamenti più compatti lungo i rilievi Alpini.

Dalla tarda serata poi la tendenza è verso un aumento della nuvolosità a partire da nord-ovest, temperature che presenteranno ancora valori simil estivo con massime sino ai 24/25º.

La giornata di sabato, esordirà con cieli in prevalenza nuvolosi, non sono escluse però delle schiarite e qualche sprazzo soleggiato. A partire dal pomeriggio nuvolosità che tenderà a divenire più compatta un po’ ovunque con primi rovesci e locali temporali lungo i rilievi alpini, asciutto in pianura. Non sono escluse delle nevicate sulle cime più elevate di debole entità.

Nella giornata di domenica non ci saranno sostanziali cambiamenti, cieli nuvolosi o molto nuvolosi con piogge lungo i rilievi alpini, nel pomeriggio poi tenderanno a spostarsi verso le pianure con locali rovesci ma poco rilevanti, temperature in generale calo.

La tendenza alla prossima settimana poi vedrà tempo variabile con temperature in calo ma ancora miti durante la giornata.

Manuel Atzori