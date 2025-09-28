Attualità Salute & Scienza

La Cannabis determina gravissimi effetti psicotropi

DiRaimondo Bovone

Set 28, 2025 , , , ,

Il vicepresidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Stefano De Lillo, spiega: “È scientificamente accertato che l’utilizzo di sostanze come la cannabis determina gravissimi effetti psicotropi, come alterazioni dello stato della persona, in particolare di chi si mette alla guida, ed è la causa determinante di gravi incidenti che, spesso, sfociano in tragedia”.

L’esponente dell’Omceo della Capitale evidenzia: “Come Ordine dei Medici e in particolare con la Commissione per la prevenzione delle dipendenze, vogliamo scientificamente sottolineare la pericolosità di queste sostanze. Troppo spesso, infatti, viene banalizzato l’uso di sostanze come la cannabis che, invece, hanno effetti devastanti sulla mente di quanti la assumono, portando, in un’alta percentuale di casi, anche alla psicosi e alla schizofrenia. Stiamo svolgendo un’azione capillare nelle scuole, per poter spiegare ai nostri giovani gli effetti estremamente dannosi di queste sostanze e la dipendenza che possono dare. Ma ormai dobbiamo elencare queste morti non solo nel numero di decessi per incidente stradale, ma anche nelle  morti determinate da sostanze stupefacenti, seppur indirettamente“.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Attacchi di droni russi? Non credo l’Italia sia un obiettivo militare”

Set 28, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 28 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
Attualità Cronaca

Nuoro: sequestrate 2,5 tonnellate di droga

Set 27, 2025
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Sorsi di Benessere – Un caffè aromatizzato

Set 28, 2025
Attualità Salute & Scienza

La Cannabis determina gravissimi effetti psicotropi

Set 28, 2025 Raimondo Bovone
TOP NEWS

Inter vince 2-0 a Cagliari, Lautaro e Esposito in gol

Set 28, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Attacchi di droni russi? Non credo l’Italia sia un obiettivo militare”

Set 28, 2025
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x