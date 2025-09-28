Il vicepresidente dell’Ordine dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri della provincia di Roma, Stefano De Lillo, spiega: “È scientificamente accertato che l’utilizzo di sostanze come la cannabis determina gravissimi effetti psicotropi, come alterazioni dello stato della persona, in particolare di chi si mette alla guida, ed è la causa determinante di gravi incidenti che, spesso, sfociano in tragedia”.

L’esponente dell’Omceo della Capitale evidenzia: “Come Ordine dei Medici e in particolare con la Commissione per la prevenzione delle dipendenze, vogliamo scientificamente sottolineare la pericolosità di queste sostanze. Troppo spesso, infatti, viene banalizzato l’uso di sostanze come la cannabis che, invece, hanno effetti devastanti sulla mente di quanti la assumono, portando, in un’alta percentuale di casi, anche alla psicosi e alla schizofrenia. Stiamo svolgendo un’azione capillare nelle scuole, per poter spiegare ai nostri giovani gli effetti estremamente dannosi di queste sostanze e la dipendenza che possono dare. Ma ormai dobbiamo elencare queste morti non solo nel numero di decessi per incidente stradale, ma anche nelle morti determinate da sostanze stupefacenti, seppur indirettamente“.