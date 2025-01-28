Il ministro degli Esteri, Tajani: “Attacchi di droni russi? Non credo l’Italia sia un obiettivo militare”

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare”. A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘4 di Sera Weekend’ su Retequattro, in merito all’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul pericolo di sconfinamento di droni russi nei cieli europei e che l’Italia potrebbe essere la prossima. “Comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di intercettare e abbattere i droni che possono avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo. Credo che Putin stia testando la reazione dell’Occidente. Sono più messaggi politici che militari, ma non credo che la Russia voglia veramente inviare droni in Italia”.

(ITALPRESS).