Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Attacchi di droni russi? Non credo l’Italia sia un obiettivo militare”

Di

Set 28, 2025

ROMA (ITALPRESS) – “Mi auguro che questo non accada, ma non credo che Putin voglia scatenare la terza guerra mondiale, non credo neanche che l’Italia sia un obiettivo militare”. A dirlo, il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a ‘4 di Sera Weekend’ su Retequattro, in merito all’allarme lanciato dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky sul pericolo di sconfinamento di droni russi nei cieli europei e che l’Italia potrebbe essere la prossima. “Comunque la nostra difesa aerea è sempre in grado di intercettare e abbattere i droni che possono avere intenzioni minacciose, come la Nato è in grado di farlo. Credo che Putin stia testando la reazione dell’Occidente. Sono più messaggi politici che militari, ma non credo che la Russia voglia veramente inviare droni in Italia”.

– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 28 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato, La Russa: “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”

Set 27, 2025
Attualità Cronaca

Nuoro: sequestrate 2,5 tonnellate di droga

Set 27, 2025

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Il ministro degli Esteri, Tajani: “Attacchi di droni russi? Non credo l’Italia sia un obiettivo militare”

Set 28, 2025
Calcio Sport

Serie A: prodezza Sulemana e pareggio Cabal, Juventus-Atalanta 1-1

Set 28, 2025
Almanacco Attualità IN EVIDENZA

Domenica 28 settembre: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

Set 27, 2025 Raimondo Bovone
IN EVIDENZA Politica Video

Il presidente del Senato, La Russa: “Meloni ha come stella polare la sicurezza degli italiani”

Set 27, 2025