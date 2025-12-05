‘Terapia sospesa’, progetto di Lions e me.dea per le donne vittime di violenza, domani in Comune alle 10

I 9 club Lions di Alessandria, Host, Leo, Marengo, Bosco Marengo Santa Croce, Bosco Marengo La Fraschetta, Emergency e Rescue, Cittadella, Valmadonna Valle delle Grazie, Bosco Marengo Ecolife, affiancati dal Lions Club Gavi e Colline del Gavi, con il supporto del team NewVoices Lion, offrono agli ospiti del Centro Antiviolenza Me.Dea 2 cicli di cure di supporto psico-educativo della durata di 1 anno ciascuno.

L’iniziativa sarà presentata sabato 6 dicembre alle 10, presso la Sala del Consiglio Comunale del Municipio di Alessandria, cui farà seguito il “Progetto di sostegno e supporto psico-educativo e pet-therapy agli ospiti delle case rifugio”. A usufruire di questo percorso psicologico ed educativo sono nuclei familiari, madre e figli, accolti nei servizi di ospitalità gestiti da Me.Dea in 2 case rifugio, con 13 posti letto e 3 alloggi di semi-autonomia, che aggiungono ulteriori 7 posti letto. Con questo progetto s’intende avviare percorsi di sostegno alla genitorialità rivolti alle mamme ospitate nelle case, con la presenza di una psicoterapeuta per condurre il gruppo di donne attraverso percorsi di condivisione, riflessione e analisi, offrendo così uno spazio contenitivo e rielaborativo in grado di aiutarle a individuare nuove strategie di relazione con i propri figli.