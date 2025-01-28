Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Ucraina: attacco russo nella notte, 4 morti. Allarme in Polonia

Set 28, 2025

MILANO (ITALPRESS) – Nuovi attacchi con centinaia di droni e una cinquantina missili russi nelle ultime ore contro l’Ucraina. Colpite le città di Kiev, in particolare nel quartiere di Borshchahivka, Bila Tserkva, Zaporizhzhia, Dnipro, Odessa, Mykolaiv, Cherkasy e Khmelnytskyi. Segnalati numerosi impatti anche contro edifici. Il bilancio provvisorio è di quattro vittime e una quindicina di feriti, oltre a diversi edifici residenziali colpiti. Tensione alta anche in Polonia, dove lo spazio aereo della zona orientale della nazione, in particolare a Lublino, è stato liberato dai voli civili, con solo un singolo aereo cisterna della NATO che sta pattugliando l’area in concomitanza con gli attacchi russi in Ucraina. Le autorità polacche hanno chiuso gli aeroporti di Lublino e Rzeszòw. L’esercito polacco dichiara di essere in stato di massima allerta. (ITALPRESS).

Foto: Ipa Agency

