Dallo Stato 195 milioni di euro alle Regioni per realizzare ‘Green community’

Ammontano a 195 milioni di euro le risorse del Fondo nazionale della Montagna (Fosmit), che le Regioni stanno ricevendo in questi giorni dal Dipartimento per gli Affari regionali. Il ministro Calderoli ha firmato il decreto per il fondo montagna 2024 qualche giorno fa e le Regioni dovranno definire come usare le risorse: azioni di tutela, promozione e valorizzazione delle risorse ambientali dei territori montani, attraverso la realizzazione delle Green Community; misure di prevenzione del rischio idrogeologico; interventi volti alla creazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, compresi quelli idroelettrici; progetti finalizzati alla salvaguardia dell’ambiente e della biodiversità e allo sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali; incentivazione di crescita sostenibile e sviluppo economico dei territori montani; accessibilità ad infrastrutture digitali e rafforzamento dei servizi essenziali, sociosanitari e dell’istruzione; contrasto dello spopolamento.

LE PAROLE – Spiega il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone: “Ringrazio il Ministro Calderoli per il lavoro fatto. Ora agiremo con le Regioni per una positiva spesa dei fondi stanziati, nel quadro di nuove green community, strumento decisivo per il lavoro di Comunità montane e Unioni montane di Comuni. Sono indispensabili le strategie di territorio, per affrontare le crisi: climatica, demografica, sociale, ecologica, energetica. Le Regioni ne costruiscano di nuove con i fondi assegnati”.