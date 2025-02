Alessandria, accordo Amag-Alegas: Fratelli d’Italia parla di ‘danno erariale’

Il Presidente del Gruppo Consiliare di Fratelli d’Italia, Emanuele Locci, e il vicepresidente del Consiglio Comunale, Maurizio Sciaudone, hanno presentato un’interpellanza rivolta al Sindaco e alla Giunta del Comune di Alessandria in merito all’accordo transattivo stipulato tra AMAG Spa e ALEGAS Srl.

“Amag Spa vantava un credito di 6 milioni di euro nei confronti di Alegas Srl – spiega il Presidente Locci – tuttavia, a seguito di un accesso agli atti, abbiamo riscontrato che il 29 ottobre 2024 il Consiglio di Amministrazione di AMAG ha approvato un accordo transattivo che prevede un pagamento di soli 4 milioni di euro (oltre IVA). Questo nonostante il Collegio Sindacale avesse raccomandato, con parere legale, di non scendere sotto i 4,7 milioni di euro.”

Secondo Locci “tale decisione potrebbe comportare un danno erariale per il Comune di Alessandria, dato che AMAG è una società partecipata, sottoposta al controllo analogo da parte del Comune. Inoltre, l’accettazione di questo accordo transattivo riconosce, di fatto, la sussistenza di inadempienze contrattuali da parte di AMAG nei confronti di ALEGAS, per un totale di 4.635.862,46 euro, di cui 1.703.827,34 euro relativi a fatturazioni sbagliate. Con l’interpellanza, chiediamo al Sindaco quali provvedimenti siano stati presi, o si intendano prendere, nei confronti degli amministratori responsabili, visto che l’accettazione dell’accordo transattivo sembra configurare una responsabilità contabile per gli amministratori di AMAG e un danno erariale per il Comune di Alessandria.”

Locci conclude sottolineando: “È inaccettabile che decisioni così gravi vengano prese senza la dovuta attenzione alle raccomandazioni del Collegio Sindacale. I cittadini di Alessandria hanno il diritto di sapere come vengono gestite le risorse pubbliche, e chi è responsabile di eventuali errori deve essere rimosso da qualsiasi incarico all’interno delle aziende del gruppo AMAG.”