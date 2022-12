Ue: via libera a 35 miliardi per agricoltura italiana e sovranità alimentare del Paese

In proposito il presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco , ha spiegato che “gli oltre 35 miliardi € della nuova politica agricola (Pac) per il periodo 2023-2027 sono fondamentali per la competitività delle imprese e la sovranità alimentare del Paese, in un momento di grande difficoltà per il balzo dei costi con il 13% delle imprese agricole che rischia di chiudere. Finalmente abbiamo regole chiare, anche se non è certo la riforma agricola dei sogni, scritta in un periodo antecedente alle attuali crisi”.