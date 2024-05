Mastica amaro Lorenzo Sammartano dopo il risultato del weekend scorso sulla pista di Castelletto di Branduzzo (Pv), in occasione della seconda prova del Campionato italiano Rotax Max Challenge.

Il giovane driver alessandrino, portacolori del team Mkc Motorsport, ha dovuto fare i conti con situazioni meteo alquanto imprevedibili che hanno reso difficili le scelte, sia di pneumatici che di strategia in gara, interpretati comunque alla perfezione dal team.

In aggiunta c’era una concorrenza agguerrita: 25 in totale gli iscritti alla manche del tricolore con anche una buona presenza internazionale data da piloti svizzeri, francesi e tedeschi.

Al termine delle prove di qualifica Lorenzo staccava il 7° crono, garantendosi la quarta fila per gara 1 corsa con gomme da pioggia: al termine del primo giro un contatto gli ha fatto compiere un 360 gradi sull’erba, con la conseguenza di sfilare ultimo. Senza perdersi d’animo Sammartano è partito all’inseguimento compiendo una rimonta veemente con ben 12 sorpassi: alla fine, sotto la bandiera a scacchi, Lorenzo è finito al 13° posto.

Posizione di partenza in gara 2 (corsa con gomme slick) che il promettente pilota alessandrino ha chiuso all’8° posto.

Le parole

Così Lorenzo Sammartano: “Mi spiace per il contatto nella prima gara perché senza di quello potevo giocarmi il podio: invece sono stato costretto a un super lavoro, prima per recuperare il terreno perso sul gruppo e poi coi tanti sorpassi. Il meteo è stato certamente un fattore importante per tutti noi che eravamo in gara”.

Prossimo appuntamento con l’italiano Rotax sarà nel weekend del 11-12 maggio sul circuito bresciano di Lonato.