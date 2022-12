Poste Italiane: Gianfraco Lopresto nominato “Maestro del lavoro” ad Alessandria

La Commissione nazionale istituita dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha deciso di assegnare ai dipendenti del Gruppo Poste Italiane 58 Stelle al Merito, su tutto il territorio nazionale, in rappresentanza della maggior parte dei mestieri presenti in azienda.

Le Stelle al Merito sono concesse ogni anno alle lavoratrici e ai lavoratori dipendenti di Aziende pubbliche e private, con età minima di 50 anni e anzianità lavorativa continuativa di almeno 25. Il 50% è riservato a coloro che hanno iniziato la loro attività dai livelli contrattuali più bassi e si sono distinti per il loro contributo umano e professionale in azienda.

Lo scorso sabato 3 dicembre, ad Alessandria, è stata consegnata la pergamena a Gianfranco Lopresto , Responsabile Struttura Complessa presso il Centro di Distribuzione Recapito di Alessandria Curiel. Questo il suo commento: “Questa onorificenza è il premio per i miei 39 anni di carriera. Sono molto legato ai valori intrinsechi che l’azienda racchiude, in particolare sono felice di aver costruito nel tempo solide basi per i giovani colleghi e di aver perseguito con perseveranza il valore della sicurezza sul lavoro, quanto mai sentito. Ringrazio Poste Italiane per l’opportunità che mi ha offerto”.