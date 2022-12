A Palazzo Lascaris consegnato il riconoscimento WIP: tra i premiati ‘Casa Tui’ di Pozzol Groppo

Sono 8 le aziende agricole di Confagricoltura che hanno ricevuto il marchio W.I.P. (Welfare Aziendale In Piemonte) voluto dalla Commissione Regionale per valorizzare le PMI che hanno avviato misure di welfare aziendale in un’ottica innovativa, collegata agli obiettivi dell’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’Onu. Tra queste c’è anche Casa Tui di Claudia Torre, agrituristica di Pozzol Groppo.

Sono state in tutto 36 le piccole e medie imprese premiate nella Sala Viglione del Consiglio Regionale, dall’assessore Regionale alle Pari Opportunità Chiara Caucino e dalla presidente della Commissione Regionale alle Pari Opportunità della Regione Piemonte Maria Rosa Porta, alla presenza dei rappresentanti delle Associazioni di categoria che hanno collaborato al progetto per la selezione delle aziende.

I COMMENTI

“E’ un riconoscimento importante per Casa Tui, azienda che viene premiata per il metodo di lavoro improntato alle buone pratiche, ma è anche un ulteriore riconoscimento del ruolo che hanno le donne in agricoltura e nel mondo del lavoro in generale, nonché un esempio virtuoso e un valore aggiunto per tutto il nostro territorio”, ha commentato la presidente Confagricoltura Alessandria Paola Sacco.

“Il risultato della ricerca effettuata sulle Pmi conferma che il welfare aziendale aumenta la produttività dei dipendenti e incrementa la qualità di vita – ha aggiunto Enrico Allasia, presidente Confagricoltura Piemonte – noi investiamo molto sui nostri collaboratori, c’è necessità che siano sempre più formati e sicuri nei loro luoghi di lavoro. Auspichiamo che ulteriori aziende del settore scelgano questa strada per consolidarsi al territorio piemontese”.