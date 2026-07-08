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Salario giusto, Confintesa propone controllo pubblico prima di erogare i bonus

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Lug 8, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Lo Stato mette sul piatto fino a 12.000 euro per ogni under 35 stabilizzato. In cambio chiede alle imprese di garantire un “salario giusto”. Ma chi verifica che lo facciano davvero? Se lo chiede Confintesa che, attraverso il segretario generale Francesco Prudenzano, sottolinea come sia necessario un controllo pubblico che preceda l’erogazione dei bonus alle imprese. Confintesa propone quindi un bollino pubblico, rilasciato prima da un soggetto indipendente, che certifichi che il contratto applicato rispetti davvero i minimi, economici e normativi.
fsc/gtr

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