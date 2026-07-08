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Tennis, Wimbledon: Cobolli perde male con Fery, fuori ai quarti

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Lug 8, 2026

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale di Wimbledon. Il tennista romano, numero 10 del ranking Atp, sul Centrale dell’All England Club, cede in tre set alla wild card britannica Arthur Fery, che si impone con il punteggio di 6-4 7-6(4) 6-0 dopo due ore e 14 minuti di gioco. Cobolli era già stato sconfitto da Fery a inizio anno, quando al primo turno degli Australian Open aveva subito un netto 7-6(1) 6-4 6-1. “Non riesco a crederci, ogni match è meglio di quello precedente. Avevo già battuto Flavio a inizio anno, questo ha rappresentato un’iniezione di fiducia per me, mi sono detto che potevo farcela. Anche se ero nervoso all’inizio, ho spinto fino all’ultimo – ha detto Fery -. Nell’ultimo game ho provato emozioni che non avevo mai sentito in vita mia, ed è bellissimo condividerle con tutte le persone che sono qui per me”. Il tennista di casa accede così alla semifinale, dove affronterà Alexander Zverev, che contemporaneamente sul campo numero 1 ha superato Taylor Fritz in tre set con lo score di 6-4 6-4 6-2 in un’ora e 59 minuti.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

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