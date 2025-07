Mercoledì 9 luglio: frase del giorno, santi del giorno, nati famosi, accadde oggi

2006 l’Italia vinse il 4° Mondiale

Imbattuta per 7 partite, la Nazionale azzurra di calcio conquistò il 4° planetario. Prima nel girone E (2-0 Ghana, 1-1 Usa, 2-0 Rep. Ceca), negli ottavi eliminò l’Australia (1-0), nei quarti 3-0 all’Ucraina, in semifinale superò la Germania ai supplementari (2-0). In finale la favorita Francia fu sconfitta 6-4 ai rigori dopo l’1-1 al 120′ (7′ Zidane rig, 19′ Materazzi). Il difensore italiano fu l’uomo del destino: pareggiò di testa, poi fece espellere Zidane al 114′ e segnò dal dischetto. Ai rigori, azzurri in gol 5 volte su 5: Pirlo, Materazzi, De Rossi, Del Piero, Grosso.