Economia Moda

Moda: credito d’imposta design, esaurita in 48 ore la dotazione da 60 milioni

Di

Lug 8, 2026

ROMA (ITALPRESS) – Il credito d’imposta design e ideazione estetica, misura del Mimit destinata a sostenere creatività e capacità manifatturiera delle imprese, ha raggiunto in 48 ore dall’apertura la dotazione disponibile di 60 milioni di euro, con oltre 400 pratiche presentate. Lo rende noto il Mimit, che parla di “grande successo” della misura. Le richieste provengono in misura prevalente dalle imprese della filiera della moda, alle quali la misura si rivolge in via prioritaria, ma interessano anche altri comparti del Made in Italy che fanno del design un fattore distintivo di competitività.
“Un risultato straordinario, che conferma quanto questa misura risponda alle esigenze delle imprese, a partire da quelle della moda, settore strategico del Made in Italy”, dichiara il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso. “Siamo al lavoro per reperire ulteriori risorse per ampliare la platea dei beneficiari”.
Nel frattempo, lo sportello resterà aperto e le comunicazioni di prenotazione continueranno a essere acquisite secondo l’ordine cronologico di trasmissione ai fini del successivo scorrimento.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

Economia Video

Irpef, cosa cambia con la riforma

Lug 8, 2026
Attualità Economia Video

Lavoro: 25.000 dimissioni per assenze prolungate in 18 mesi

Lug 7, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Catania: Sibeg Coca-Cola investe 51 milioni nel nuovo hub logistico

Lug 7, 2026

Ti sei perso...

Attualità Alessandrina Giovani IN EVIDENZA

Voucher scuola: c’è tempo fino al 16 luglio per le domande. Il Comune corre in aiuto

Lug 8, 2026 Raimondo Bovone
Economia Moda

Moda: credito d’imposta design, esaurita in 48 ore la dotazione da 60 milioni

Lug 8, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica

Ucraina, Meloni incontra Zelensky: “Impegno al fianco di Kiev per una pace giusta”

Lug 8, 2026
Economia Video

Irpef, cosa cambia con la riforma

Lug 8, 2026