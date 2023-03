‘MIP-mettersi in proprio’: 6,3 milioni € dalla Regione per favorire la crescita di nuove imprese

Sono state stanziate le risorse per il triennio 2023-2025 del programma MIP – Mettersi in proprio, volto a stimolare nascita e sviluppo di nuove forme di impresa in Piemonte. Ammontano a 6.3 milioni di euro i fondi destinati ai servizi per la creazione di impresa, lavoro autonomo e trasferimento di azienda.

Alla base dell’iniziativa c’è l’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino che indica la strada: “Non regaliamo i nostri talenti ad altri. Il Piemonte è terra fertile dove fare impresa di qualità. Con queste misure stimoliamo l’iniziativa imprenditoriale, dando coraggio e supporto concreto a chi vuole poter realizzare le proprie ambizioni imprenditoriali. Non aiutiamo con forme di assistenzialismo fine a sé stesse: restituiamo alle persone la dignità lavorativa” .

Le risorse

Saranno distribuite sui 4 ambiti territoriali piemontesi: 1) Città metropolitana di Torino, 2) Province di Alessandria e Asti, 3) Cuneese, 4) Nord Est che comprende Biella, Novara, Verbano Cusio Ossola e Vercelli.

Le proporzioni saranno calcolate sull’incidenza della popolazione 18-65 anni e dei disoccupati: 110.000 euro sarà la quota minima di risorse riconosciuta ad ogni ambito territoriale.

I risultati

Nel triennio 2019-2022 si sono registrati al portale mettersinproprio.it, 5.434 utenti. Sono stati 636 i progetti d’impresa validati e 433 il numero delle imprese neo-costituite sul territorio regionale. Sono 134 i nuovi piani di attività di lavoro autonomo approvati e circa 100 le neonate attività di lavoro autonomo avviate su tutto il territorio piemontese.

Info

Per conoscere più da vicino alcune realtà imprenditoriali nate grazie al Progetto MIP – Mettersi in proprio: https://mettersinproprio.it/storie-di-imprese-nate-con-mip/