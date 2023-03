La Juventus Next Gen torna a vincere, 1-0, e risale in classifica, mentre la Pro Vercelli, in dieci dal 37′, precipita in basso, vicinissima alla zona playout. La firma è di Cerri (3° gol stagionale), colpo di testa su calibrato cross di Besaggio, ma quest’ultimo è stato il migliore in campo, autore di una prestazione super e padrone del centrocampo.

È merito suo la superiorità numerica dei bianconeri: l’espulsione diretta del vercellese Clemente al 37′ pt è dovuta ad una plateale gomitata in faccia proprio al 27 bianconero di proprietà del Genoa. E così la seconda squadra si è portata a casa i tre punti seguendo il mantra del tecnico della prima squadra, il ‘corto muso’.

E continua la storia senza pareggi fra le 2 squadre, con l’inossidabile regola che chi perde non segna: anche oggi 1-0. Le sfide giocate sono 12, le vittorie 6 a testa, i gol 9-9. Pareggi ‘zero’.

In classifica la Juve sale a 44 punti, alla pari con Padova, Novara e Pro Patria, e rientra in zona playoff, che poi è l’obiettivo stagionale oltre alla Coppa Italia. La Pro Vercelli invece resta a quota 39 e scivola al 15° posto, appena sopra la zona spareggi (Sangiuliano 37).

Nel prossimo turno, 33^ giornata, Juve NG in casa con la Pro Patria (ore 12.30) e Pro Vercelli a Crema con la Pergolettese (17.30).