È tutto pronto per l’esordio tra i professionisti del pugile alessandrino Daniel Giacobbe, classe 1997.

l giovane talento è cresciuto nella palestra di Ovada (AL) e negli anni ha ottenuto diversi titoli delle categorie giovanili. Nonostante la sua giovane età, è dotato di buona potenza e ottimo tempismo e i suoi coach lo ritengono un pugile destinato ad ottenere molti successi anche tra i professionisti. Per prepararsi all’esordio tra i professionisti Giacobbe si è recato negli USA per allenarsi con Martin Gonzales, vera leggenda della boxe mondiale.

Racconta Daniel: “Poter gareggiare negli USA per me è un grande motivo di orgoglio, per tutti i sacrifici fatti fin da bambino. Il mio obiettivo come professionista è esordire e rimanere attivo per scalare le classifiche. Mi sono preparato ed ho fatto sparring con due campioni della Wbc Latin Continental di due pesi diversi, uno che si chiama José Gonzales ‘’Chocolatito”, imbattuto con uno score di 17-0-2 (5 ko) e l’altro Ariel Lopez “El Kuman”, con uno score di 19-1-1 (11 ko). La scorsa estate, invece, mi allenavo con Hector Roca, che ha allenato diversi campioni del mondo. Ma da quando è mancato mi sono allenato con Gonzales“.

E Gonzales lo ha descritto così: “È un giovane con buona tecnica e il momento giusto per il passaggio al professionismo è ora“.