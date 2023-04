Mercato volontario dei crediti di carbonio delle foreste: bene l’emendamento al decreto PNRR

Il presidente nazionale Uncem, Marco Bussone, considera positivo l’emendamento al Decreto PNRR, votato al Senato, che prevede il ‘Registro pubblico dei crediti di carbonio generati su base volontaria dal settore agroforestale nazionale’. Il provvedimento era già nel ddl Montagna proposto un anno fa e non arrivato in porto, e Uncem plaude all’azione dei Senatori, in testa il proponente Luca De Carlo per questo testo.

Spiega Bussone: “Un lavoro che concretizza quanto previsto nel Testo unico forestale e nella Strategia forestale nazionale, con un mercato che vede insieme Enti locali, privati proprietari, imprese che già stanno mettendo in atto questa pratica volontaria a beneficio dei 12 milioni di ettari di foreste del Paese. L’Italia è un Paese forestale e questo nuovo provvedimento dà opportunità al settore e alle proprietà forestali pubbliche e private, associate. Serviranno due decreti attuativi che Uncem si augura trovino presto compimento nei Ministeri, subito dopo il voto delle Aule parlamentari”.

