Occimiano: domenica 16 a Villa Marchesi da Passano inizia “Ti racconto una storia”

Domenica 16 aprile 2023, nello scenario della storica Villa Marchesi da Passano, in Occimiano, dalle 15.30 avrà luogo il primo appuntamento con “Ti racconto una storia”. L’incontro, proposto dal Circolo Culturale I Marchesi del Monferrato e dalla Fondazione Monferrato Live Experience , con la collaborazione ed il sostegno del Comune e della Pro loco di Occimiano , si inserisce nel novero degli eventi che l’associazione progetta ed attua con il preciso intento di offrire scampoli interessanti di cultura in forma particolare e gradevolmente accessibile a tutti: in questo caso, combinando una narrazione divulgativa ad una altrettanto puntuale animazione storica spettacolarizzata.