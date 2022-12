Le richieste di CIA Alessandria all’assessore Protopapa sui problemi agricoli dell’annata 2023

L’assessore regionale all’Agricoltura Marco Protopapa ha colto l’invito della dirigenza CIA Alessandria per affrontare alcune tematiche in vista del 2023.

L’incontro si è svolto a Cascina Bellaria a Giarole (AL), alla presenza del presidente regionale Cia Piemonte Gabriele Carenini, del direttore provinciale Paolo Viarenghi e di alcuni associati. Tra le questioni affrontate: il caro gasolio, la fauna selvatica e il PSR di prossima uscita, con particolare attenzione all’Insediamento Giovani.

I problemi affrontati

CARBURANTI – preoccupazione per la stagione 2023. Considerata la media del costo del gasolio agricolo, attestato su 1.20 euro, con punte di 1.50, il credito di imposta non è valido strumento di aiuto. Per le aziende agricole il costo del gasolio agricolo è la voce di spesa maggiore, ancora più che l’energia elettrica. È necessario che i costi si debbano calmierare. Se questo non avverrà, la proposta avanzata da Cia Alessandria è un ulteriore sconto sulle accise del gasolio per il settore agricolo.

FAUNA SELVATICA – vanno adottate subito misure straordinarie nel contenimento e abbattimento dei capi in eccesso e fuori controllo sul territorio. E’ una emergenza nazionale, dobbiamo trasmettere il messaggio al Governo affinchè affronti questa problematica, anche per l’incolumità pubblica e la sicurezza stradale.

PROSSIMO PSR – CIA Piemonte, in accordo con l’Assessore e la Regione, sta lavorando affinché le Misure del secondo pilastro servano al concreto sviluppo delle aziende sui territori e l’area rurale.