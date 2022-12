La sesta commissione, presidente Davide Nicco, ha espresso a maggioranza parere preventivo favorevole al piano di programmazione e dimensionamento scolastico 2023/24. Lo ha presentato l’assessore Elena Chiorino, sia per la rete scolastica delle istituzioni scolastiche statali di primo e secondo ciclo, sia per l’offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado statali.

Elencate alcune scuole soppresse perché già inattive, Chiorino ha ricordato che anche quest’anno si mantengono in funzione circa 350 istituti di montagna in deroga, che non avrebbero i requisiti numerici per restare aperti, ma in considerazione dell’importanza sociale che rivestono per i territori interessati.

Bocciofile

Contributo straordinario derivante dai fondi statali che la Regione ha a disposizione, per corrispondere ristori a varie attività messe in difficoltà dal Covid e dal caro bollette. Il provvedimento andrà ancora discusso e approfondito per arrivare quindi alla votazione della delibera.

Si tratta di circa 500.000 euro destinati ai bocciodromi e alle bocciofile all’aperto. Alla fine sarà un piccolo aiuto per superare le difficoltà contingenti, pari a circa 600/800 euro per le bocciofile e 2.000/2.200 per i bocciodromi coperti, che hanno maggiori spese di riscaldamento. Le società bocciofile interessate sono in tutto il Piemonte 350/400.