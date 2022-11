Inflazione: come è cambiato il modo di fare la spesa per gli italiani?

Il continuo ed irrefrenabile aumento dei prezzi, portato sia dall’inflazione che dalla carenza di materie prime e del caro energia in seguito alla guerra in Ucraina, ha portato gli italiani non solo ad avere bollette più care ma anche a dover fare i conti con le rinunce nel carrello della spesa.

Il popolo italiano è da sempre molto attento alla riduzione delle spese superflue acquistando perlopiù prodotti in offerta per massimizzare il risparmio. Sarà capitato a tutti, di avere quella persona all’interno del nucleo famigliare che, approfittando delle offerte, faceva l’accumulo di prodotti. Questa tendenza pian piano sta scomparendo.

Se prima si cercava di evitare prodotti non di marca, prediligendo una teorica miglior qualità, ultimamente la tendenza è sostituire i famosi marchi con altri meno conosciuti oppure brandizzati dal supermercato o discount.

Quanto costa fare la spesa oggi?

Secondo un’analisi effettuata da Altroconsumo sui prodotti più utilizzati quotidianamente, è emerso un incremento dei prezzi che va dal 7 al 60% in più rispetto allo scorso anno.

Gli aumenti più elevati sono stati registrati sull’olio Evo e sul burro con rispettivamente un +56% e + 43% ma anche riso e farina sono incrementati di circa il 30%.

Ovviamente questi dati sono una media delle rilevazioni: quello che è certo è che, con l’inflazione al +11.8% della fine di ottobre e la tendenza ancora in ascesa, i prezzi continueranno ad aumentare.

Questi incrementi esagerati sul costo della spesa forse fanno più male dell’aumento delle bollette per noi italiani che, da sempre amanti della buona cucina, tramandiamo le nostre ricette alle generazioni future e ai popoli esteri.

Il cibo per noi è cultura, non solo un bisogno.

Andrea Coslovi