Economia Video

Il fisco assorbe 156 giorni di lavoro a causa di 2,5 milioni di evasori

Di

Set 23, 2025


ROMA (ITALPRESS) – I contribuenti italiani hanno impiegato 156 giorni per onorare tutte le richieste avanzate dal fisco. Lo rileva l’Ufficio studi della Cgia, precisando che per rispettare le scadenze previste dal calendario fiscale, le persone fisiche e quelle giuridiche hanno teoricamente lavorato per lo Stato sino all’inizio dello scorso mese di giugno. Versamenti che sono necessari per retribuire i dipendenti pubblici, per consentirci, quando è necessario, di essere curati da una struttura ospedaliera pubblica. Solo dal 6 giugno fino al prossimo 31 dicembre gli italiani lavoreranno per sé stessi e per la propria famiglia. In Italia, purtroppo, i contribuenti onesti versano molte tasse perché ci sono tante persone che non le pagano o lo fanno solo parzialmente. Secondo le ultime stime dell’Istat riferite al 2022, infatti, sono quasi 2,5 milioni le persone fisiche presenti in Italia che sono occupate irregolarmente. Sono uomini e donne che lavorano completamente in nero o quasi; quando operano in qualità di subordinati non sono sottoposti ad alcun contratto nazionale di lavoro. Se, invece, lavorano in proprio, ovviamente non possiedono la partita Iva. In valore assoluto il numero più elevato è concentrato in Lombardia, seguono il Lazio e la Campania.
gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “Riconoscimento della Palestina con il rilascio di ostaggi e senza Hamas”

Set 23, 2025
Economia Science & Technology

Aziende più attente alla cybersicurezza, 1 mln di alert sul dark web

Set 23, 2025
Economia Video

Bonus mamme anche nel 2025, ecco a chi spetta

Set 23, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Coppa Italia: 4-1 al Frosinone, Cagliari agli ottavi con il Napoli

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “L’ONU non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Set 23, 2025
Costume & Società Eventi

Leroy Merlin al ‘World Cleanup Day’, raccolte 10 tonnellate di rifiuti

Set 23, 2025
Sport

Tennis: Musetti sconfitto in finale, a Chengdu vince il cileno Tabilo

Set 23, 2025