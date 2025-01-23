IN EVIDENZA Politica Video

La premier Meloni: “Riconoscimento della Palestina con il rilascio di ostaggi e senza Hamas”

Di

Set 23, 2025
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Personalmente continuo a considerare che il riconoscimento della Palestina, in assenza di uno Stato che abbia i requisiti della sovranità, non risolva il problema e non produca risultati tangibili e concreti per i palestinesi. La maggioranza presenterà in aula una mozione per dire che il riconoscimento della Palestina deve essere subordinato a due condizioni: il rilascio degli ostaggi e, ovviamente, l’esclusione di Hamas da qualsiasi dinamica di governo all’interno della Palestina”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso di un punto stampa a New York dopo l’apertura dell’Assemblea generale dell’Onu.
xo9/ads/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Estonia, De Meo “Provocazione alla quale reagire evitando escalation”

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “L’ONU non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il segretario ONU Guterres: “A Gaza orrori mostruosi, in Ucraina minaccia a pace globale”

Set 23, 2025

Ti sei perso...

Calcio Sport

Coppa Italia: 4-1 al Frosinone, Cagliari agli ottavi con il Napoli

Set 23, 2025
IN EVIDENZA

Estonia, De Meo “Provocazione alla quale reagire evitando escalation”

Set 23, 2025
Attualità IN EVIDENZA Politica

Il presidente Trump: “L’ONU non ci ha aiutato a mettere fine alle guerre”

Set 23, 2025
Costume & Società Eventi

Leroy Merlin al ‘World Cleanup Day’, raccolte 10 tonnellate di rifiuti

Set 23, 2025