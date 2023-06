Fondazione CRAL: nel bilancio di missione 2022 elargiti più di 5 milioni di euro sul territorio

La Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria ha presentato, nella mattinata di martedì 20 giugno, il proprio Bilancio di Missione 2022. L’evento si è svolto nella splendido Palatium Vetus, all’interno della sala Broletto.

Il bilancio di missione della Fondazione, relativo all’anno 2022, è consultabile sul sito www.fondazionecralessandria.it.

I numeri

La Fondazione ha erogato sul territorio 5.140.000 euro, di cui 2.985.876 euro per progetti propri e 2.154.124 euro per progetti di terzi.

Il 91,73% dei fondi sono stati riservati ai settori rilevanti dell’arte, volontariato, sviluppo locale, educazione e protezione ambientale e l’8,27% ai settori ammessi della ricerca scientifica, salute, assistenza agli anziani e protezione civile.

Il 78,06% delle erogazioni è stato effettuato a favore di soggetti pubblici e il 21,94% a favore di categorie private.

I bandi

Una quota rilevante, pari a 1.306.380 euro è stata destinata ai cinque bandi emessi nel corso dell’anno: “Nessuno escluso” (30,62%), “Storia e Memoria” (26,79%), “Musica e dintorni” (19,10%), “Terre belle” emesso nel 2022 (14,01%), “Futura” (9,48%).

Al Fondo Unico Nazionale per il Volontariato sono stati attribuiti 127.287 euro.

Le parole

Molto soddisfatto il presidente, notaio Luciano Mariano: “La riorganizzazione avviata in questi anni, con riduzione dei costi, trasparenza d’azione ed efficienza operativa, si è consolidata. Siamo una efficiente struttura, con notevoli capacità, e i numeri del bilancio lo documentano. La Fondazione è solida, efficiente e siamo pronti ad affrontare l’anno che ci attende confermando il ruolo, che ci è riconosciuto, di principale soggetto privato a sostegno dell’interesse collettivo”.

I settori

Arte, attività e beni culturali, 1.901.590,60 euro, pari al 37% del totale.

Obiettivo: favorire e diffondere un’offerta culturale di qualità mediante iniziative e progetti culturalmente rilevanti finalizzati alla conservazione, conoscenza e valorizzazione del patrimonio artistico culturale locale.

Sviluppo locale ed edilizia popolare, 1.210.614,36 euro, pari al 23,55%.

Obiettivo: promozione di attività per lo sviluppo sociale ed economico della collettività della provincia di Alessandria, nonché la valorizzazione di iniziative a sostegno delle eccellenze.

Volontariato, filantropia e beneficenza, 1.057.074,26 euro, pari al 20,57%.

Obiettivo: sostenere le categorie sociali più deboli (diversamente abili, minori in condizioni svantaggiate, donne in difficoltà, anziani indigenti, persone senza fissa dimora) e le loro famiglie. Obiettivo non secondario contrastare particolari situazioni di bisogno, le cosiddette “nuove povertà”.

Educazione, istruzione e formazione, 503.109,92 euro pari al 9,79%.

Obiettivo: potenziare l’offerta di istruzione e formazione, migliorarne la qualità a tutti i livelli, dalla prima infanzia all’istruzione superiore, ridurre il rischio di abbandono scolastico.

Protezione e qualità ambientale, 42.610,86 euro, pari allo 0,83%.

Obiettivo: promuovere progetti concreti e sostenibili capaci di valorizzare e tutelare il patrimonio ambientale, la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità, valorizzare stili di vita sani e rispettosi dell’ambiente.