“La Milanesiana” ad Alessandria il 24 e 25 giugno, con ‘Il nome della rosa’ a fumetti e Gene Gnocchi

Al tema dei ‘Ritorni’ è dedicata la 24^ edizione della ‘Milanesiana’, festival itinerante ideato e diretto da Elisabetta Sgarbi, sorella minore (67) del genio Vittorio (71).

Le due date in Alessandria avranno luogo in piazza Giovanni XXIII, la centrale piazza del Duomo: la prima il prossimo sabato 24 giugno, con la partecipazione di Milo Manara, Igort Mario Andreose e Ramin Bahrami che presenteranno la versione a fumetti del romanzo di Umberto Eco “Il nome della Rosa”.

La seconda domenica 25 giugno che vedrà sul palcoscenico Gene Gnocchi con lo spettacolo “Il movimento del nulla”.

Il tema

“Ritorni” è stato suggerito da un grande scrittore nigeriano, Ben Okri, poeta, romanziere, pittore, drammaturgo. Un tema-mondo, come spesso accade alla Milanesiana: moltiplica le suggestioni, tocca la Storia, sta al cuore della Letteratura.

È una chiave per interpretare la cronaca: come non pensare a chi lascia la propria terra con il pensiero di non potervi più fare ritorno. “Ritorni” appartiene anche a ognuno di noi: è memoria e nostalgia, è quel pensiero che ci riporta alle nostre radici.

Info

Gli spettacoli sono gratuiti, senza obbligo di prenotazione, fino ad esaurimento posti. Iniziano alle ore 21.