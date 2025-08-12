EG Italia vende gli impianti di distribuzione carburanti

ROMA (ITALPRESS) – Firmato l’accordo vincolante per la vendita della rete degli impianti di distribuzione di carburanti di EG in Italia, ad un consorzio di operatori composto da Pad Multienergy, Vega Carburanti, Toil, Dilella Invest e Giap. EG Italia è proprietaria di una rete di circa 1.200 punti vendita pari a circa il 6% della rete nazionale, prevalentemente a marchio Esso, dislocati su tutto il territorio italiano. L’operazione permetterà ai consorziati di generare nuove e fondamentali sinergie per lo sviluppo della rete con l’ampliamento dei servizi offerti anche nell’ottica della transizione energetica, ma soprattutto permetterà di non disperdere il patrimonio di know-how e competenze della organizzazione di EG Italia, erede dal 2018 della cultura di Esso Italiana.

Agostino Apa e Enrico Zampedri hanno dichiarato a nome del consorzio: “L’operazione di acquisizione di EG Italia permette di riportare il controllo di un asset strategico, quale la rete di 1.200 impianti per la distribuzione di carburanti e di servizi su strada, nelle mani di operatori privati nazionali, leader nei loro territori di riferimento. L’operazione – unica per impostazione nella storia del nostro settore – dimostra come le nuove sfide stimolino la creatività e la capacità di adattamento delle nostre aziende che hanno realizzato un’alleanza in grado di finalizzare questo progetto altrimenti impossibile”.

Pad Multinergy ha sede a Brescia e fa riferimento alle famiglie Zani Ondelli e Petrolini, Vega Carburanti ha sede a Mestre fa rifermento alla famiglia Vianello, Toil ha sede a Napoli e fa riferimento alla famiglia Toti, Dilella Invest ha sede a Bari e fa riferimento alla famiglia Dilella, Giap ha sede a Modica e fa riferimento alla famiglia Minardo. L’operazione sarà notificata e sottoposta all’autorizzazione dell’Agcm. Advisor del consorzio per l’operazione sono stati Mediobanca ed Equita Mid Cap Advisory per gli aspetti finanziari, Gianni & Origoni e Zaglio Orizio Braga e Associati per gli aspetti legali, EY-Parthenon per gli aspetti contabili e Pirola Pennuto Zei & Associati per gli aspetti fiscali.

