Bollette di luce e gas ad Alessandria: nel 2025 la media è di 2.390 euro a famiglia

Secondo l’analisi di Facile.it, in provincia di Alessandria nel 2025 le famiglie piemontesi con un contratto di fornitura nel mercato libero a tariffa indicizzata hanno speso, in media, 739 euro per la bolletta della luce e 1.651  euro per quella del gas. Alessandria è la 3^ provincia piemontese dove, nel 2025, si è speso in media di meno tra luce e gas.

DATI PROVINCIA PER PROVINCIA
LUCE: guardando i consumi per l’energia elettrica, si è speso di più a Novara (826 euro), poi Vercelli (757), Biella (754), Alessandria (739), Asti (733), Cuneo (704), Torino (684) e Verbania (663).
GAS: la provincia più cara è risultata Asti (2.205), seguita da Cuneo (1.727), Biella (1.708), Novara (1.685), Alessandria (1.651), Vercelli (1.644), Verbania (1.532) e Torino (1.252).
SPESA MEDIA TOTALE: Torino (1.936 euro), Verbania (2.195), Alessandria (2.390), Vercelli (2.401), Cuneo (2.431), Biella (2.462), Novara (2.511), Asti (2.938).

