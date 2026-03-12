Attualità Economia IN EVIDENZA

Scorte petrolifere: l’Italia aderisce al rilascio coordinato dall’AIE

Mar 12, 2026 , , , ,

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia parteciperà al rilascio coordinato di una quota delle proprie riserve petrolifere di emergenza. Lo dichiara il Mase (ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) a seguito dell’accordo raggiunto tra i Paesi membri dell’Agenzia internazionale dell’energia (AIE) per contribuire alla stabilizzazione dei mercati energetici internazionali.

Il quantitativo previsto per il nostro Paese è pari a 9 966.000 barili, corrispondenti a circa il 2,5% del totale dei barili messi a disposizione complessivamente dai Paesi AIE per fronteggiare l’attuale emergenza petrolifera. In termini di prodotti effettivamente rilasciati, tale volume equivale a circa 1.605.000 tonnellate di petrolio equivalente (tep). Secondo quanto rende noto il ministero, ad oggi le scorte petrolifere di sicurezza dell’Italia ammontano complessivamente a 11.903.843 tep, pari esattamente a 90 giorni di importazioni nette di prodotti petroliferi, in linea con gli obblighi previsti dalla normativa dell’UE.

Più in particolare, le scorte sono detenute dalle industrie petrolifere per l’equivalente di 67 giorni di importazioni nette, e dall’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT) per l’equivalente di 23 giorni. Il rilascio programmato nelle prossime settimane rappresenta circa il 13,5% del totale delle scorte di sicurezza del Paese. Il miinistero sottolinea: “La situazione delle scorte in Italia resta, in ogni caso, soddisfacente, anche dopo questo consistente rilascio concordato a livello internazionale con l’AIE, garantendo il rispetto degli obblighi europei e adeguati livelli di sicurezza degli approvvigionamenti energetici nazionali”. 

