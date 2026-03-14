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Madre Terra – Convegno “Acqua, Agricoltura e Salute” a Roma, 19 marzo

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Mar 14, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Fondazione UniVerde e Coldiretti, con il supporto di UNESCO WWAP – World Water Assessment Programme, il patrocinio di Rai e la main partnership di Almaviva Group, promuovono il convegno “Acqua, Agricoltura e Salute: innovazione e ricerca per la sicurezza, la qualità e la sostenibilità” a Roma, giovedì 19 marzo, ore 15.30, Sala delle Statue di Palazzo Rospigliosi (Via XXIV Maggio, 43), sede nazionale di Coldiretti, in diretta streaming su Radio Radicale, con la media partnership di Rai Italia e con event partner Acea Acqua.
mgg/gsl

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