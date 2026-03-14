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Musica: è uscito ‘Il mio Maestro’, nuovo singolo di Giorgio Ciabattoni dedicato a Califano

DiRaimondo Bovone

Mar 14, 2026 , , , ,

E’ uscito “Il mio Maestro”, il nuovo singolo del cantautore e pianista sambenedettese Giorgio Ciabattoni (54), oggi artista internazionale con 30 anni di carriera ma profondamente legato alla sua città natale. Il brano rappresenta il primo omaggio musicale mai scritto e pubblicato da un suo musicista diretto, dedicato a Franco Califano, figura cardine della canzone d’autore italiana.
Con questo singolo, Giorgio Ciabattoni restituisce alla sua città e al pubblico nazionale un frammento autentico di storia musicale sambenedettese e italiana.

VIDEOCLIP: https://www.youtube.com/watch?v=euzUwn5u2C0

Il rapporto fra Ciabattoni e il Maestro nacque nel 1995 a Porto San Giorgio, durante un concerto di Califano nel locale in cui il giovane Giorgio era artista resident. Da quel primo incontro iniziò una collaborazione che si consolidò negli anni successivi, in particolare nel periodo in cui Ciabattoni gestiva il celebre Insomnia Pianobar di San Benedetto del Tronto, uno dei locali più frequentati e amati della riviera all’inizio degli anni Duemila. Fu proprio lì che maturò un legame umano e professionale profondo, destinato a segnare la carriera e l’identità artistica di Giorgio.
San Benedetto del Tronto occupa un posto speciale anche nella storia artistica di Franco Califano: nel 2001 la città ospitò 10 suoi concerti consecutivi, tutti rigorosamente sold out, a conferma del forte legame tra il Maestro e il pubblico sambenedettese.

Il brano, scritto insieme a Bruno Censori, sotto etichetta Joseba Publishing e distribuito da Virgin Music Italy (mix e master Springstudio), racconta proprio questo: un mondo fatto di frasi emblematiche, ricordi romani, verità schiette e quella malinconia lucida che ha reso “Il Califfo” un poeta immortale.
Il mio Maestro”, che vede la collaborazione del trombettista rumeno Dan Nicolau, nasce da questo vissuto condiviso: anni di palchi, confidenze, notti di musica e riflessioni sulla vita. Essendo stato pianista personale di Califano per molti anni, Ciabattoni ha respirato da vicino la sua poetica, la sua ironia tagliente, la sua sincerità senza filtri, lasciandosi inevitabilmente influenzare dal suo stile inconfondibile.

CONTATTI – www.giorgiociabattoni.com – www.giorgiociabattoni.ro https://www.instagram.com/giorgiociabattoni_official

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Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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