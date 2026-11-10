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ColtivaItalia: il Senato approva senza voti contrari i sostegni alle imprese

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Nov 10, 2026
ROMA (ITALPRESS) – Via libera definitivo del Senato al disegno di legge ColtivaItalia, approvato con 76 voti favorevoli e nessun contrario. Il provvedimento mette in campo oltre 1,1 miliardi di euro per rafforzare la competitività delle imprese agricole, sostenere le filiere strategiche e promuovere la sovranità alimentare. Tra gli interventi principali figurano 300 milioni per le filiere agricole, altrettanti per il comparto olivicolo e per l’allevamento nazionale. Rifinanziato inoltre con 70 milioni il Fondo per la sovranità alimentare. Spazio anche al ricambio generazionale, con 150 milioni destinati all’imprenditoria giovanile e femminile. Il piano punta inoltre su ricerca, intelligenza artificiale, digitalizzazione e innovazione tecnologica. Previsti anche maggiori controlli a tutela del Made in Italy agroalimentare e semplificazioni burocratiche per accelerare l’accesso agli aiuti. L’obiettivo è rendere il sistema agricolo italiano più resiliente, competitivo e capace di affrontare le sfide dei mercati.gsl

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