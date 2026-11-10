Simonelli “Nuovi stati leve di sviluppo per recuperare competitività”

TORINO (ITALPRESS) – “Se non ci sono ricavi non possiamo prendere i giocatori più forti. Una delle leve di sviluppo principali sono
gli stadi dove dobbiamo recuperare competitività. Ci auguriamo che tutte le squadre di Serie A possano avere stadi performanti. San Siro è il più performante in termini di ricavi, l’Inter fa 80 milioni l’anno di ricavi, il Milan 75, ma se paragonati con il Bernabeu di Madrid il gap è impossibile da colmare”. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, durante un panel nell’ambito del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino.
gli stadi dove dobbiamo recuperare competitività. Ci auguriamo che tutte le squadre di Serie A possano avere stadi performanti. San Siro è il più performante in termini di ricavi, l’Inter fa 80 milioni l’anno di ricavi, il Milan 75, ma se paragonati con il Bernabeu di Madrid il gap è impossibile da colmare”. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, durante un panel nell’ambito del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino.
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