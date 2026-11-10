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Simonelli “Nuovi stati leve di sviluppo per recuperare competitività”

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Nov 10, 2026


TORINO (ITALPRESS) – “Se non ci sono ricavi non possiamo prendere i giocatori più forti. Una delle leve di sviluppo principali sono
gli stadi dove dobbiamo recuperare competitività. Ci auguriamo che tutte le squadre di Serie A possano avere stadi performanti. San Siro è il più performante in termini di ricavi, l’Inter fa 80 milioni l’anno di ricavi, il Milan 75, ma se paragonati con il Bernabeu di Madrid il gap è impossibile da colmare”. Così il presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, durante un panel nell’ambito del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino.

xn3/gm/gtr

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