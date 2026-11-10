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Ucraina, Zelensky “Ad Abu Dhabi trilaterale costruttivo”

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Nov 10, 2026

ROMA (ITALPRESS) – “La giornata di oggi ha segnato l’avvio degli incontri ad Abu Dhabi: si sono svolte discussioni preliminari con i partner europei e americani, seguite da una sessione trilaterale che ha visto coinvolte la nostra delegazione, quella statunitense e quella russa. Sono grato a tutti i partner dell’Ucraina per il loro sostegno. Il formato trilaterale si è rivelato costruttivo e piuttosto sostanzioso. Abbiamo avuto modo di discutere la necessità e i possibili parametri di misure a carattere umanitario; la liberazione dei prigionieri rappresenta una priorità”. Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in merito al trilaterale tra Ucraina, Russia e Stati Uniti ad Abu Dhabi.
“Abbiamo affrontato in dettaglio il tema delle garanzie di sicurezza per l’Ucraina e le basi per la loro sostenibilità a lungo termine. Sono necessari meccanismi concreti per scongiurare il ripetersi di un conflitto. Si è discusso, inoltre, della necessità di adottare misure di de-escalation – prosegue Zelensky -. Ho definito obiettivi chiari per il nostro team in vista del proseguimento del dialogo, sia per la sessione trilaterale di domani, sia per i colloqui che si terranno nei prossimi giorni con i rappresentanti del Presidente degli Stati Uniti e con funzionari europei. L’obiettivo principale è avvicinare concretamente la pace. La delegazione ucraina è impegnata a svolgere un lavoro produttivo, rigoroso e leale. Ringrazio la parte statunitense per aver organizzato questi incontri e gli Emirati per aver messo a disposizione una sede affidabile per i negoziati”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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