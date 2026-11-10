Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Sventato un furto all’ufficio postale di Spinetta Marengo: danni al Postamat, ma soldi salvi

DiRaimondo Bovone

Nov 10, 2026 , , , , , ,

Sventato il furto all’ufficio postale di Spinetta Marengo, in via del Ferraio 12. Lo scorso 7 novembre i malviventi hanno tentato di forzare l’ATM Postamat per impossessarsi del contante, intorno alle 3:25, ma sono stati messi in fuga grazie al tempestivo intervento della Situation Room (SR) di Genova, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per il territorio, e all’arrivo dei Carabinieri.
Gli operatori della SR sono intervenuti immediatamente, notando dalle telecamere da remoto un ladro intento a scassinare il Postamat. Attivata la sirena con sintesi vocale e avvisate le forze dell’ordine, i malviventi sono fuggiti all’arrivo dei Carabinieri, giunti sul posto quasi subito. Dai primi accertamenti effettuati, è stato danneggiato l’erogatore di banconote, ma non è stato sottratto denaro, mentre l’apparecchiatura è stata posta fuori servizio.

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia, tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati numerosi eventi criminosi tentati in tutta Italia. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare anche tutti i 214 uffici postali di Alessandria e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 312 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM Postamat, come ad esempio la c.d. ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La “ghigliottina” è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’ATM. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco.

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

Articoli correlati

Economia IN EVIDENZA Video

Via libera al nuovo decreto bollette

Nov 10, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

ColtivaItalia: il Senato approva senza voti contrari i sostegni alle imprese

Nov 10, 2026
Attualità Economia IN EVIDENZA Politica

Meloni: “Col decreto bollette affrontiamo il problema alla radice”

Nov 10, 2026
0 0 voti
Valutazione articolo
Subscribe
Notificami
guest
0 Commenti
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
Vedi tutti i commenti

Ti sei perso...

Attualità Economia Video

Industria: il 60% dei consumi energetici è destinato alla produzione termica

Nov 10, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

Via libera al nuovo decreto bollette

Nov 10, 2026
Economia IN EVIDENZA Video

ColtivaItalia: il Senato approva senza voti contrari i sostegni alle imprese

Nov 10, 2026
Attualità Alessandrina Cronaca IN EVIDENZA

Sventato un furto all’ufficio postale di Spinetta Marengo: danni al Postamat, ma soldi salvi

Nov 10, 2026 Raimondo Bovone
0
Vorremmo sapere cosa ne pensi, scrivi un commento.x