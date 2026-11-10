Sventato un furto all’ufficio postale di Spinetta Marengo: danni al Postamat, ma soldi salvi

Sventato il furto all’ufficio postale di Spinetta Marengo, in via del Ferraio 12. Lo scorso 7 novembre i malviventi hanno tentato di forzare l’ATM Postamat per impossessarsi del contante, intorno alle 3:25, ma sono stati messi in fuga grazie al tempestivo intervento della Situation Room (SR) di Genova, la sala di controllo H24 di Poste Italiane competente per il territorio, e all’arrivo dei Carabinieri.

Gli operatori della SR sono intervenuti immediatamente, notando dalle telecamere da remoto un ladro intento a scassinare il Postamat. Attivata la sirena con sintesi vocale e avvisate le forze dell’ordine, i malviventi sono fuggiti all’arrivo dei Carabinieri, giunti sul posto quasi subito. Dai primi accertamenti effettuati, è stato danneggiato l’erogatore di banconote, ma non è stato sottratto denaro, mentre l’apparecchiatura è stata posta fuori servizio.

I sistemi di custodia del denaro di Poste Italiane sono decisamente all’avanguardia, tanto che nell’ultimo anno sono stati sventati numerosi eventi criminosi tentati in tutta Italia. Tale risultato è stato possibile grazie agli investimenti dell’Azienda in materia di protezione e sicurezza che hanno consentito, ad esempio, di dotare anche tutti i 214 uffici postali di Alessandria e provincia, di dispositivi a protezione del contante, tra i quali speciali casseforti ad apertura temporizzata, e di attivare 312 sportelli dotati di rollercash, particolari casseforti collegate alle postazioni operative i cui cassetti possono essere aperti solo alla conclusione di un’operazione. Ulteriori sistemi antieffrazione sono stati introdotti a protezione degli ATM Postamat, come ad esempio la c.d. ghigliottina che, attraverso una paratia mobile, impedisce l’introduzione di esplosivo all’interno della cassaforte stessa. La “ghigliottina” è una struttura blindata che garantisce la protezione della feritoia interna attraverso cui passa il denaro per uscire dalla cassaforte dell’ATM. Questo sistema non consente l’introduzione dell’esplosivo all’interno della cassaforte stessa rendendo vano il tentativo di attacco.