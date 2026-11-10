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Cina, crescita del commercio estero accelera nei primi 10 mesi del 2026

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Nov 10, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Il commercio estero di beni della Cina ha mantenuto un forte slancio di crescita nei primi 10 mesi del 2026, con le importazioni che hanno registrato aumenti particolarmente consistenti, secondo i dati ufficiali pubblicati oggi.
Il totale delle importazioni e delle esportazioni è aumentato del 20% su base annua nel periodo, accelerando rispetto al 18,8% dei primi nove mesi, secondo l’Amministrazione generale delle dogane. Nel periodo tra gennaio e ottobre, le importazioni sono cresciute del 23,6%, mentre le esportazioni hanno registrato un incremento del 17,6%.
-foto Xinhua –
(ITALPRESS).

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