Via libera al nuovo decreto bollette

ROMA (ITALPRESS) – Via libera dal Consiglio dei ministri a un nuovo decreto-legge per ridurre il costo dell’energia elettrica e del gas. Il provvedimento modifica quello varato a febbraio scorso e punta a rendere più efficaci le misure a favore di famiglie e imprese. Sul fronte elettrico, dal primo gennaio 2027 verranno rimborsati agli impianti termoelettrici a gas ulteriori costi di trasporto del combustibile. Previsto anche un rimborso aggiuntivo, della durata massima di diciotto mesi. L’effetto atteso è ottenere offerte più competitive sul mercato all’ingrosso e bollette più leggere. Il decreto prevede che quando il prezzo del gas supera i 58,9 euro al megawattora scatti un meccanismo per evitare che il rincaro si trasferisca integralmente sul prezzo dell’elettricità. Le stime parlano di circa 280 euro di risparmio per una piccola impresa artigiana, 210 mila euro per una grande azienda alimentare e 520 mila per un’impresa energivora. L’Autorità di regolazione, ARERA, dovrà inoltre vigilare contro le pratiche abusive degli operatori. Per il gas, infine, sono in arrivo riduzioni degli oneri di sistema per il 2027.

gsl