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Accordo Unpli-Anci per il turismo sostenibile e la valorizzazione dei territori

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Nov 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la collaborazione tra Comuni e Pro Loco per valorizzare il patrimonio storico, culturale, paesaggistico ed enogastronomico e promuovere uno sviluppo turistico sostenibile. È l’obiettivo del Protocollo d’intesa sottoscritto da Anci e Unione Nazionale Pro Loco d’Italia – UNPLI, firmato dai presidenti Gaetano Manfredi e Antonino La Spina. Sul piano operativo, il Protocollo valorizza anche gli strumenti di coprogettazione previsti dalla Riforma del Terzo Settore. Anci promuoverà il ruolo delle Pro Loco affiliate a Unpli nelle politiche turistiche e nelle attività di interesse pubblico e favorirà, nel rispetto della normativa e dell’autonomia degli enti, l’utilizzo dei beni comunali e il loro possibile coinvolgimento nella gestione dei piccoli musei di interesse territoriale.
mec/mgg/gtr

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