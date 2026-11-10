Simonelli “Orgogliosi per investimenti esteri sul nostro calcio”





TORINO (ITALPRESS) – “Come italiani dobbiamo essere orgogliosi che investitori esteri decidano di investire nel nostro calcio e nel

nostro prodotto, oggi abbiamo 11 proprietà straniere e a tendere diventeranno 13″. Così Ezio Simonelli, presidente della Lega Serie A, durante un panel nell’ambito del Social Football Summit all’Allianz Stadium di Torino.

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