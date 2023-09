Coldiretti: il prezzo del grano è -60%. A rischio il futuro del settore cereali, allarme speculazioni

“Sono crollati del 60% i prezzi del grano in Italia, su valori al di sotto dei costi di produzione che mettono a rischio il futuro della coltivazione lungo la Penisola”. Queste le parole del Presidente Coldiretti Alessandria, Mauro Bianco, rispetto alle quotazioni dello scorso anno, dopo l’incontro tra il presidente turco Erdogan e quello russo Putin, relativo al transito del grano ucraino nel Mar Nero.

Un’intesa importante per garantire gli approvvigionamenti nei Paesi più poveri dell’Africa e dell’Asia ed evitare carestie che possano spingere i flussi migratori, ma è necessario evitare speculazioni e distorsioni commerciali provocate dall’afflusso di grano in eccesso sul mercato europeo.

La Russia ha registrato un nuovo raccolto record di 153-155 milioni di tonnellate di cereali tra i quali la produzione di grano dovrebbe superare le 85 milioni di tonnellate che hanno riempito i silos e invaso i mercati internazionali con il rischio di triangolazioni sulle quali occorre vigilare anche in Italia per evitare il collasso dei mercati.

In Ucraina al contrario, la produzione di grano dovrebbe registrare un notevole calo, col raccolto attorno a 17,5 milioni di ton, livello più basso da 10 anni.

La soluzione

Per il direttore Coldiretti Alessandria, Roberto Bianco, “la strada vincente è quella dei progetti di filiera come il Gran Piemonte, volto ad ottenere prodotti da forno veramente preparati con la farina del territorio. Per essere sempre più autosufficienti, ricordiamo all’agroindustria virtuosa la disponibilità ad aumentare le quantità prodotte per garantire prezzi equi alle imprese. Una risposta in tal senso è attesa da tempo, ma le industrie piemontesi continuano ad approvvigionarsi da altri territori”.