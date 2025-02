Aumenti del gas: Acos Energia assiste i suoi clienti sulle bollette a rate

ACOS Energia fornisce maggiori informazioni ai propri clienti sull’andamento delle ultime fatturazioni per le forniture di gas. L’aumento degli importi non è collegato ad un aumento delle tariffe di ACOS Energia, ma è direttamente connesso a fattori esterni che hanno avuto un impatto significativo sui costi. In particolare l’aumento dell’IVA sul gas e l’incremento del costo della materia prima.

LE PAROLE – Così hanno dichiarato Direzione e Ufficio Commerciale di ACOS Energia: “Sappiamo bene quanto gli aumenti possano pesare sui bilanci familiari e vogliamo essere al vostro fianco. Le nostre offerte sono assolutamente allineate al mercato, in molti casi anche sotto la media della maggioranza degli operatori. Vi invitiamo a contattarci direttamente o a visitare i nostri uffici per ricevere l’assistenza di cui avete bisogno”.



LE OPPORTUNITA’ PER I CLIENTI ACOS – Rateizzazione delle bollette: per chi ne avesse necessità, ACOS Energia offre la possibilità di suddividere gli importi in 2 o 3 rate, rendendo più gestibile la spesa. Consulenza personalizzata: ACOS Energia è a vostra disposizione presso gli sportelli per valutare opportunità di miglioramento delle tariffe. Clienti di altri operatori: Acos Energia può offrirvi gratis un’analisi delle vostre bollette, per verificare se la tariffa che vi viene applicata sia già allineata al

mercato.