Piemonte: 120 milioni in 3 anni per ristrutturare i beni regionali

Nel triennio 2025-2027 la Regione Piemonte darà il via ad un articolato programma di valorizzazione del proprio patrimonio immobiliare, con un piano di investimenti di oltre 120 milioni, basato su fondi di provenienza europea, statale e regionale. Ci saranno gli interventi sui cosiddetti ‘beni faro’, ma anche tanti altri diffusi sul territorio, con una previsione di spesa di 40 milioni nel solo 2025.

Ecco i progetti di maggiore rilievo: Palazzo Cisterna di Biella (12 milioni €) – Ex sede giudici di pace a Torino, viale dei Mughetti alle Vallette (5 milioni € + 5 milioni AOL) – Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta (TO, 5 milioni €) – Galoppatoio Lamarmora a Venaria Reale (TO 2,5 milioni €) – Tenuta Cannona a Carpeneto (AL, 2,5 milioni €) – Giardino botanico Rea a San Bernardino di Trana (TO 1,8 milioni €) – Ex stazione Porta Milano a Torino (1,8 milioni €) – Podere di San Giovanni a Stupinigi (TO 8,4 milioni €) – Tenuta Val Casotto a Garessio (CN, 3,8 milioni €) – Castello di Miasino (NO 2 milioni €) – Villa San Remigio a Verbania (7,3 milioni €).