Alluvione 2021: nuovo stanziamento regionale da 1.000.000 di euro per la zona di Alessandria

È stata sbloccata settimana scorsa una nuova tranche di finanziamenti per le zone alluvionate dell’Alessandrino, per il superamento dell’emergenza per gli eventi atmosferici di. Il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso il terzo stralcio dei finanziamenti per i Comuni e la Provincia di Alessandria erogando 1.000.000 di euro.

A chi vanno i fondi

Suddivisi per 8 realtà e 14 interventi, contribuiranno in buona parte a opere di ripristino (muri di sostegno strade e riordini idraulici dei torrenti, messa in sicurezza vasche, difese spondali), ma anche per nuovi interventi ricostruttivi di urgenza.

Comune di Acqui Terme 95.000 euro per 2 interventi; comune di Cartosio 90.000 euro; comune di Melazzo 60.000 euro per ripristino sponde Torrente Erro; comune di Molaro 35.000 euro per messa in sicurezza delle vasche del depuratore comunale e il ripristino dell’attraversamento stradale a Borgo Cerreto; a Ponzone 20.000 euro per lavori nella frazione di Piancastagna; a Silvano D’Orba 200.000 euro per il riordino del deflusso del Torrente Orba.

Alla Provincia di Alessandria circa 400.000 euro per ricostruzione urgente banchine stradali, guardrail, pavimentazioni stradali e protezione sponde Torrente Erro. Per Amag Reti Idriche 100.000 euro per il ripristino dell’impianto di depurazione sul torrente Orba nel comune di Molare.

Il commento

Il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Protezione civile Marco Gabusi precisano: “Le risorse sono state individuate per le alluvioni avvenute il 3 e . Stiamo riuscendo, grazie alla sinergia con enti e uffici, ad ottenere molte risorse da fondi nazionali ed europei, perché siamo consapevoli che la prima via per la crescita della Regione è la messa in sicurezza del territorio”.