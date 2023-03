Volley femminile serie C: Alessandria vince 3-1 a Settimo e va in testa, Lilliput staccato di 3 punti

Il big match del campionato di Serie C femminile tra Lilliput Settimo Torinese e Alessandria volley è stata una gara piacevole con alti contenuti tecnici e tattici, giocata con una importante cornice di pubblico (circa 100 alessandrini). E non poteva essere diversamente, visto che le due squadre erano appaiate in testa (torinesi 1 gara in meno). Alessandria ha vinto 3-1, rimontando il set iniziale e vincendone 3 in fila (25-18, 18-25, 23-25, 22-25).

Lilliput Settimo-Alessandria Volley 1-3 (25-18, 18-25, 23-25, 22-25).

PRIMO SET – Lilliput determinato e solido, guida nel punteggio e raggiunge il +9, non più rimontabile dalle alessandrine. Chiusura 25-18.

SECONDO SET – Equilibrio iniziale, poi break e contro-break e 14-11 per le torinesi. Giacomin e compagne riprendono in mano il set con 7 punti consecutivi, resistono al ritorno avversario e chiudono 18-25.

TERZO SET – Alessandrine in vantaggio, impennata torinese e 14-9. Recupero ospite fino al 17-14, poi mandrogne aggressive che piazzano un parziale di 9-3 e salgono a condurre 23-19. Da lì tengono botta, resistono e chiudono 23-25, passando a condurre 2 set a 1.

QUARTO SET – Alternanza nel punteggio, con le torinesi avanti 11-8 e rimonta alessandrina fino a 17-15 e 22-18. A quel punto è puro spettacolo, da una parte e dall’altra, ma Alessandria chiude 22-25 e 3-1. Vittoria.

La classifica

Dopo 18 giornate dice così: Alessandria 50; Lilliput 47 *; Verbania 43; Venaria 34; Issa Novara e Ovada 30; Vanchiglia Torino 29; Pavic Romagnano e Cigliano 22; Sammaborgo e Piossasco* 21; Pianezza 13; Valenza 11; Igor Novara 2. * 1 partita in meno

Prossimo turno

La sfida Alessandria Volley-Venaria si giocherà al PalaCima di Alessandria sabato 11 marzo alle 20.30,