Poste Italiane comunica che gli uffici postali di Isola Sant’Antonio, Terruggia e Morano Po sono interessati da interventi di ammodernamento per migliorare la qualità dei servizi e dell’accoglienza. I lavori iniziano oggi, lunedì 6 marzo.

Durante il periodo dei lavori, ci sarà la continuità di tutti i servizi attraverso uno sportello dedicato presso gli uffici postali di Guazzora (per Isola Sant’Antonio), San Germano Monferrato (per Terruggia), Casale Popolo (per Morano Po).

Le sedi chiuse saranno sottoposte ai lavori di “Polis – Casa dei Servizi Digital”, il progetto di Poste Italiane per rendere semplice e veloce l’accesso ai servizi della Pubblica Amministrazione nei comuni con meno di 15.000 abitanti, per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro Paese.

La riapertura degli Uffici Postali di Isola Sant’Antonio, Terruggia e Morano Po è prevista fra quindici giorni circa.