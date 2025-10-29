A settembre scambi commerciali con l’estero in forte aumento

ROMA (ITALPRESS) – A settembre 2025 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue, un forte incremento per entrambi i flussi, lievemente più ampio per le importazioni (+6,1%) rispetto alle esportazioni (+5,9%). L’aumento su base mensile dell’export si deve principalmente alle maggiori vendite di beni strumentali. Aumentano anche le esportazioni di beni di consumo, sia durevoli che non, mentre si riducono quelle di energia e beni intermedi. Dal lato dell’import, l’incremento su base mensile è quasi totalmente spiegato dai maggiori acquisti di beni di consumo non durevoli e intermedi. Nel terzo trimestre 2025, rispetto al precedente, l’export registra una crescita dell’1,8%, sostenuta dalle maggiori vendite di energia, beni strumentali e intermedi. A settembre 2025 l’export cresce su base annua del 9,9%, trainato anche in questo caso da energia e beni strumentali. Si riducono soltanto le esportazioni di beni di consumo durevoli.

