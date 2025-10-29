Economia IN EVIDENZA Video

Bilancio UE: l'Europarlamento propone un aumento di 600 milioni

Ott 29, 2025


ROMA (ITALPRESS) – Il Parlamento Europeo ha approvato le sue richieste per il bilancio dell’Unione nel 2026, con 384 voti a favore, 202 contrari e 58 astensioni. Il livello complessivo dell’impegno di stanziamenti è stato fissato a 193,9 miliardi di euro, con un aumento di 597,8 milioni rispetto alla proposta della Commissione. Gli eurodeputati hanno ribadito che in un contesto di instabilità globale, minacce alla sicurezza, crescente protezionismo e peggioramento del cambiamento climatico, l’Unione Europea ha bisogno di un bilancio solido e orientato agli investimenti per sostenere la popolazione e le sue priorità. Considerando l’aumento dei prezzi e la necessità di sicurezza alimentare, i deputati vogliono un maggiore sostegno ai giovani agricoltori (23 milioni di euro aggiuntivi) e ad altre priorità nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia, con 40 milioni di euro aggiuntivi. Inoltre ritengono che la mobilità militare debba ricevere ulteriori 35 milioni di euro, poiché svolge un ruolo essenziale nella preparazione alla difesa dell’Unione Europea.
Mercati all’ingrosso, cuore dell’agroalimentare italiano

Ott 29, 2025

