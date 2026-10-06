Rottamazione cartelle: il Comune di Alessandria ha aderito, gestisce Agenzia Entrate Riscossione

Il Comune di Alessandria ha aderito alla definizione agevolata dei debiti affidati ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, la cosiddetta “rottamazione quinquies”, prevista dalla normativa vigente.

Si tratta di una possibilità prevista dalla normativa nazionale che consente al contribuente, per i carichi che rientrano nelle condizioni stabilite dalla legge, di estinguere le somme dovute beneficiando delle agevolazioni previste dalla “rottamazione”, con l’applicazione dei relativi benefici.

Il Comune di Alessandria ha deliberato l’adesione alla definizione agevolata per i propri carichi affidati alla riscossione, ma non si tratta di una procedura che riguarda indistintamente tutti i tributi o tutte le somme dovute: per sapere se una specifica posizione rientra nella definizione agevolata è necessario verificare la propria situazione. Ma la procedura di rottamazione delle cartelle comunali non viene gestita dagli uffici municipali. Per verificare se il proprio debito rientra nella definizione agevolata, conoscere l’importo dovuto, le modalità di adesione e le scadenze previste, occorre rivolgersi direttamente ad Agenzia delle Entrate, utilizzando i relativi canali ufficiali di assistenza e informazione.