Alessandria: da ieri 80 vigili urbani di tutto il Piemonte per il corso regionale di aggiornamento

L’assessore regionale alla Sicurezza e Polizia Locale Enrico Bussalino (foto sopra), insieme al sindaco di Alessandria Giorgio Abonante (foto sopra), ha incontrato oggi, presso il Comando di Polizia Locale di Alessandria, gli agenti e gli ispettori impegnati nei 2 corsi di aggiornamento professionale promossi dalla Regione Piemonte, il primo iniziato ieri, mentre il secondo oggi. Entrambi contano 40 iscritti, per un totale di 80 operatori della Polizia Locale provenienti da numerosi Comuni e Unioni di Comuni del Piemonte.

All’incontro erano presenti anche l’assessore comunale alla Polizia Locale, Enrico Mazzoni (foto sopra), il comandante della Polizia Locale di Alessandria, Flaviano Crocco (foto sopra), e il direttore del corso, Alberto Bassani (foto sopra). Il percorso formativo ha una durata complessiva di 90 ore.

IL PROGRAMMA – Affronta un ampio ventaglio di materie, con particolare attenzione al Codice della strada, al procedimento amministrativo, agli elementi di diritto e procedura penale, all’impiego delle nuove tecnologie, alle comunicazioni radio e alle attività di Centrale Operativa. Sono inoltre previsti approfondimenti sulle procedure di controllo in materia di commercio, sugli interventi legati a TSO e ASO, sui provvedimenti sanzionatori amministrativi, sulla tutela dell’ambiente e dell’edilizia, sulla legislazione in materia di pubblica sicurezza, stranieri e sui falsi documentali.

GLI ISCRITTI – I partecipanti ai 2 corsi provengono da Perosa Argentina, Novara, Moncalieri, Casale Monferrato, Pezzana, Stresa, San Maurizio Canavese, Verbania, Roasio, Molare, Pinasca, Serravalle, Tortona, Basaluzzo, Asti, Quargnento, Santena, Valenza, Serravalle Sesia, Chiaverano, Unione Bassa Valle Scrivia, Strambino, Venaria Reale, Chivasso, Fubine, Trecate, Unione Terre di Fiume, Cameri, Predosa, Vercelli, Gravellona Toce, San Damiano d’Asti, Carmagnola e Bellinzago Novarese.